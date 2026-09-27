Владимир Буров е учител по бижутерство. Преди 26 години той създава единствената паралелка в страната, в която учениците могат да се научат как се правят бижута.

„От две години съм пенсионер. В момента паралелката продължава да съществува, благодарение на други колеги”, обяснява той.

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За зрителите на „Събуди се” той показа как топи злато и сребро, а по думите му той е разтопил повече от 50 килограма през целия си живот.

„Бях директор на Техникума по облекло в Пловдив. Един арменец ме научи да работя с тези материали, защото ми беше хоби. Имам 40 години трудов стаж – преподавах по история. В България бяхме само двама, които преподавахме”, споделя Буров.

Той призовава неговите колеги да предават занаята за поколенията напред, тъй като новите технологии се намесват в производството на бижута. „Въпреки всички нови технологии, нищо не може да замени ръчно направеното бижу”, отбелязва учителят.

Целия разговор гледайте във видеото.