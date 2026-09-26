Снимка: БПЦ
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Духовниците от двете поместни църкви преминаха с празненства по улиците и на Витлеем
Историческа визита. Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Светите земи. Тържествени шествия и музика посрещнаха делегацията ни в Йерусалим, където духовниците се поклониха пред Божия гроб.
Йерусалимският патриарх Теофил III удостои предстоятеля на Българската църква с най-високото отличие – ордена „Кръста на Пресветия Гроб Господен”. Духовниците от двете поместни църкви преминаха с празненства по улиците и на Витлеем.
Последните визити на български патриарх в Светите земи са били през 60-те и 70-те години на миналия век – от патриарсите Кирил и Максим.Редактор: Ина Григорова
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