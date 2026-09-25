Все повече детски градини и училища с предучилищни групи се включват в проекта „Силен старт“, чрез който се финансират допълнителни занимания за децата, подкрепа от специалисти и инициативи с участието на родителите. Към момента програмата обхваща 1596 образователни институции в страната, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Само през септември към проекта са се присъединили още 58 детски градини и училища. При старта му в началото на 2024 г. участниците са били 1500, като списъкът постепенно се разширява.

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Сред основните цели е децата да получават подкрепа според индивидуалните си потребности. Финансират се дейности както за деца със специални образователни потребности и от уязвими групи, така и за малчугани с изявени способности и таланти. Предвидени са средства и за повишаване на квалификацията на педагогически и непедагогически специалисти.

В детските градини се организират разнообразни занимания по интереси – от детски лаборатории и дейности, свързани с природата и здравословното хранене, до спорт и изкуства. За деца от уязвими групи има допълнително обучение по български език, а тези със специални образователни потребности могат да работят със специалисти, които да подпомагат обучението и социализацията им.

Над 3000 деца вече получават допълнителна подкрепа за личностно развитие. Тя е насочена към деца със специални образователни потребности, хронични заболявания, деца в риск, както и към такива с изявени дарби. По проекта детските градини могат да привличат психолози, логопеди и ресурсни учители, които да провеждат индивидуални и групови занимания.

Отделно внимание е насочено към семействата. Близо 15 000 родители вече са включени в по-интензивна работа с детските градини и яслените групи, като от МОН очакват броят им да продължи да расте.

Част от инициативите превръщат традиционните родителски срещи в практически занимания за цялото семейство. Деца и родители рисуват и спортуват заедно, решават математически задачи чрез приказки, участват в дейности за рециклиране и получават информация по теми, свързани със здравето, хигиената и образованието. Към проекта е добавена и програма за повече движение сред най-малките. Тя се реализира в партньорство с Националната спортна академия и е насочена към подобряване на физическата активност и двигателните умения на децата в предучилищна възраст.

Редактор: Цветина Петкова