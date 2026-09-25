Кандидатът за президент на „Възраждане” Костадин Костадинов откри предизборната си кампания в първата българска столица Плиска. В „Дома на кирилицата” лидерът на партията заяви, че ще се бори за опазване на българския език в неговата чистота и във всичките му форми. Сред приоритетите, които си поставя двойката на „Възраждане”, е работа за научен и образователен напредък.

„На тези избори е крайно време да покажем, че ние не просто на книга сме независима държава, но и сме една от най-старите национални държави не само в Европа, но и в света. Точно поради тази причина трябва да имаме наистина достоен президент. Достоен главнокомандващ. Човек, който да се гордее с това, че е бил в редовете на Българската армия. Човек, който да познава България, да я е обиколил цялата, да познава географията, историята, културата ѝ. И най-важното, което ни го казаха българските граждани - да обича българския народ”, категоричен е Костадинов.

Според Костадинов най-важната задача на следващия български президент ще е да възстанови доверието на гражданите към българската държава.

Редактор: Калина Петкова