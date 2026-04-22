Окончателните резултати от изборите в неделя и разпределението на мандатите в новия парламент ще бъдат обявени от ЦИК в четвъртък, 23 април.

А имената на избраните нови 240 народни представители в 52-рото Народно събрание - в събота, съобщи председателят Камелия Нейкова.

Как преференциите може да разместят листите на партиите

Вече е ясно, че протоколите на секционните избирателни комисии са обработени на 100%, а вчера започна и повторната проверка. След нея ще стане ясна окончателната избирателна активност и картината с депутатските мандати. На базата на резултатите в 52-рото Народно събрание влизат пет партии.

Данните сочат пълно мнозинство за „Прогресивна България” и значителен спад за ГЕРБ-СДС, като в 52-рия парламент влизат още ПП-ДБ, ДПС и „Възраждане”.

Според Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от четири дни след изборния ден - четвъртък, а имената на избраните народни представители - не по-късно от седем дни след изборния ден - неделя.

На 19 април страната ни проведе осмите избори за Народно събрание от 2021 г. насам.

