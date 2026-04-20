Не мисля, че има някой, който да не остана изненадан от резултата на изборите. По данни на exit poll-а хората, които са решили за кого да гласуват в последните няколко дни или в самия изборен ден, са 490 000. Най-сериозната част от тях са предпочели „Прогресивна България”. Това заяви в „Интервюто на NOVA” политологът от „Тренд” Димитър Ганев.

По думите му имаме така наречената мъртва точка преди изборния ден, която е между сряда и неделя. „Ако има концентрация на нерешилите в една посока, резултатът изненадва”, заяви политологът.

Колко депутати ще има „Прогресивна България” и за сметка на кои партии

Той коментира още, че се наблюдава десетгодишен цикъл в страната, след който се износва определено управление. „Така 2001 година НДСВ дойде на гребена на надеждите за нещо ново, ГЕРБ дойде през 2009 година, подобно нещо се търсеше и 2020-2021 година и протестите го показаха. Тази разпокъсаност на протестния вот тогава не успя да формира стабилно управление”, заяви Ганев.

„Това, което имаме в момента, е отложено във времето нещо, което се търсеше още през 2020 година. Поради тази причина - понеже протестният наказателен вот се трупаше, а политическото напрежение беше стигнало висок градус, имаме резултата, който виждаме днес - 131 мандата за новата политическа сила”, обясни той.

Първи прочит на резултатите: Победители и победени с лаконични коментари в нощта на вота

По думите му очакванията към формацията на Румен Радев са много големи. „Пред него стоят огромни предизвикателства от гледна точка на това, че най-големият проблем на българите според социологията е инфлацията и високите цени. Светкавични мерки, които да донесат кой знае колко сериозна промяна в това отношение няма. Трябва да се има предвид, че в този мандат има потенциал за структурни реформи, от които имаме нужда в доста сектори в страната. Тук трябва да се действа бързо, защото времето за реформи е първата една година от мандата. Ако не видим в рамките на следващите няколко месеца такъв тип сериозни инициативи, вероятно няма да се случи до края на мандата”, посочи още Ганев.

Редактор: Ивета Костадинова