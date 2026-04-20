Снимка: NOVA
Костадин Костадинов: На изборите победи желанието за спокойствие
-
Какви са реакциите в Западна Европа след изборната победа на „Прогресивна България”
-
Как се промени вотът в Турция: По-малко секции и по-ниска активност на изборите
-
Каква политика ще води Румен Радев
-
Избори с нов облик: Безпрецедентни акции срещу купения вот, арести, искане на имунитети и 110 дефектирали машини
-
„Мяра”: Ако Радев не се беше явил на изборите, ПП-ДБ щеше да получи повече подкрепа
-
ОССЕ и ПАСЕ: Изборите са проведени прозрачно и ефикасно и са отбелязали повишена активност
Формацията на Румен Радев ще разполага с пълно мнозинство в 52-рото НС
„Прогресивна България” се явява на избори за първи път. Важно да видим откъде дойдоха гласовете в нейна подкрепа.
Според социологията на агенция „Тренд” основната част от гласувалите за формацията на Румен Радев са бивши избиратели на ПП-ДБ - 18,3 на сто. От ГЕРБ са дошли 15,6% от гласовете. От БСП - 11,3. Голям процент е дошъл и от негласувалите на последните избори през 2024 г. - 15,9 на сто.
Как всичко това се превърна в мандати, които осигуриха пълно мнозинство на Румен Радев в новия парламент? Според последните изчисления на социолозите от „Тренд” на база 100% преброени от ЦИК протоколи, депутатите на „Прогресивна България” ще бъдат 131.
ГЕРБ-СДС ще има 39 места.
Трета по резултат на вота е ПП-ДБ с 37 депутатски банки.
Четвъртите - ДПС, ще имат 21 народни представители.
Петата политическа сила – „Възраждане”, ще има 12 гласа в пленарната зала.
Редактор: Калина Петкова
