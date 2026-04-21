Това, че доскорошните управляващи от ГЕРБ губят гласове на изборите, е естествен процес в една демокрация. Не може и да управляваш, и непрекъснато да печелиш. Това коментира в предаването „Денят на живо” политологът Румяна Коларова.

Според нея е нормален процес и появата на нова партия. Това, че тази партия е първа – също не е изключение в европейските демокрации.

„Размерът на победата на тази първа партия е вече патологичен от гледна точка на демокрацията. Такова масово доверие към абсолютно непознат политически субект не е в параметрите на демократичното политическо участие”, каза Коларова.

ЦИК обявява до четвъртък окончателните резултати от вота

Според нея основният прилив на избиратели към партията на Румен Радев е от другите партии. Коларова не смята, че може да се прави паралел с Унгария, където има 80% избирателна активност. Според нея у нас е по-ниска.

„Явно масово българският избирател се преориентира към партията на Румен Радев”, коментира Коларова. И добави, че следва да видим как ще бъде структурирана тази партия и как ще функционира парламентарното мнозинство.

„Бюджетът е най-основният въпрос, на който трябва да отговори Румен Радев”, коментира Коларова. По думите й основният въпрос е дали ще тръгне към бюджет без дефицити или ще продължи линията на трупане на дълг и дефицити. „Не е важно с колко влизаш в политиката, важно е каква стратегия следваш. И ако той наистина продължи с тези големи дефицити, аз не мисля, че това ще му гарантира стабилност на управлението”, каза политологът.

„За мен един от големите въпроси е кой ще бъде министър на финансите. Другият голям въпрос е кой ще бъде министър на външните работи. Третият - кой ще бъде министър на правосъдието. Изобщо не ме интересува кой ще е министър в МВР. Там е ясно към кого са се насочили и каква ще бъде ролята и функцията на този човек”, каза Коларова.

Другата ключова фигура ще е финансовият министър. „Във всяко едно правителство вторият човек е финансовият министър. До този момент не знаем кой ще бъде финансовият министър на Румен Радев”, коментира Коларова.

