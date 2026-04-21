Гласуването на българските граждани в Турция отчита спад както в броя на секциите, така и в избирателната активност. Това показват данните, обобщени от специалния пратеник на NOVA Стоян Нешев, който проследи изборния ден на място в Истанбул.

Общият брой на гласувалите в неделя е малко над 30 000 души, като действителните гласове възлизат на 27 854. За сравнение, на изборите през октомври 2024 г. в Турция са гласували около 48 000 избиратели. Според анализа, по-ниската активност е пряко свързана с намаления брой избирателни секции.

Въпреки това, движението за права и свободи отново печели вота в Турция с 14 774 гласа. Това е увеличение с близо 2 000 гласа спрямо предходните избори и първа победа в страната за формацията, свързвана с лидера Делян Пеевски. Преди две години първа политическа сила сред българските избиратели там е била „Алианс за права и свободи“, който тогава е изпреварвал ДПС с голяма разлика.

Двойно по-малко гласували в Турция, ДПС печели доверието на избирателите

На второ място сега се нарежда „Алианс за права и свободи“ с 5 876 гласа, или 21,1%. Трети са „Прогресивна България“ с над 4 800 гласа и 17,3%. След тях се подреждат „Продължаваме промяната - Демократична България“ с 2,9%, ГЕРБ-СДС с 1,3% и „Има такъв народ“ с 1%.

По време на изборния ден внимание привлече и въпросът с ограничените секции в Турция, които са били значително по-малко в сравнение с предходни избори. В същото време част от българските избиратели са предпочели да пътуват до България дни преди вота, включително с организирани безплатни автобуси от изселнически организации.

Така част от гласоподавателите, които традиционно участват в изборите в Турция, са упражнили правото си на глас на територията на България, което допълнително влияе върху статистиката за активността.

В Истанбул, в район „Авджълар“ - традиционно населен с български изселници – изборният ден премина и с политически коментари и символни послания към вътрешната политика в България. Част от гласоподавателите са изразили подкрепа към формации, които свързват с президента Румен Радев, като са посочвали близост в позициите спрямо българските изселници.

Според наблюденията, макар да е имало объркване сред част от избирателите, повечето са били категорични в избора си. В същото време не всички са владеели български език, което също е оказало влияние върху изборния процес.