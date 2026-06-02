„Зверски митове и как да оцелеем в тях”, „Откривателски атлас”, „Митологичен атлас” и „Исторически атлас” – това са книгите, с които бразилският писател и илюстратор Тиаго ди Мораеш е известен на малките читатели у нас. Кариерата му започва едва на 16 години, а днес произведенията му са преведени на над 20 езика.

В предаването „Социална мрежа” той сподели, че винаги се е интересувал от митология, история и фолклор, и когато е решил да напише тези книги за деца, е искал да покаже, че тази тематика може едновременно да е забавна и интересна, макар и да изглежда малко плашеща.

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Това, което прави митовете много специални, е това че човек се запознава с друга култура и все едно се е срещал с хора от други култури, каза Тиаго ди Мораеш.

„Не съм пътувал до местата, за които съм чел, но когато започнах да пиша, понеже съм илюстратор, реших да направя такива илюстрации, които по-лесно ще позволят на хората да си представят историята без да са били там”, сподели авторът.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова