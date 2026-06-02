"Умираме по малко със смъртта на всеки свой близък." Това написа семейството на Любен Дилов-син в официалния профил на писателя и публицист след неговата кончина.

Те съобщиха още кога ще бъде поклонението. "Ще изпратим нашия баща, дядо, приятел, неповторимия, непрежалимия ни Любен Дилов-син, на 5 юни 2026 г. от 15.00ч. в храм "Света София".

"Той беше блестящ ум с безпощадно чувство за хумор": Политическият, артистичен и обществен елит се сбогува с Любен Дилов-син

Редактор: Цветина Петрова