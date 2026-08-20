37-годишен мъж е ранен след семеен скандал в Горна Оряховица. Задържан за посегателството е бащата на пострадалия, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден от жена около 3:10 часа на 20 август. Тя съобщила, че съпругът ѝ е нападнал техния син. Пристигналите на адреса полицейски служители установили, че между 56-годишния мъж и сина му е възникнал конфликт. По време на разправията бащата използвал нож, с който нанесъл порезни рани по ръцете и гърдите на пострадалия.

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Той е откаран за медицински преглед във Велико Търново. Нараняванията му не са животозастрашаващи и след оказана помощ е освободен за домашно лечение.

Бащата е задържан за срок до 24 часа. В Районното управление в Горна Оряховица е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие.