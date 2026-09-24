Украински гражданин е задържан за нападение с нож срещу петима души в района на абатство в Източна Полша. Трима от пострадалите са със сериозни наранявания, съобщиха от полицията в Ярослав. Един от ранените впоследствие е починал, потвърдиха говорители на полицията и прокуратурата.

Арестуваният е 31-годишен. Според разследващите той намушкал четирима мъже и една жена.

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Според полски медии, цитирани от „Ройтерс”, нападението е извършено в манастир на бенедиктински монахини на територията на абатство в град Ярослав, в Подкарпатското воеводство.

„Знаем, че отец Станислав е починал, а отец Марек е в тежко състояние. Има и други пострадали, но не разполагаме с повече подробности”, каза сестра Барбара Дендер пред държавната телевизия TVP Info. „Когато пристигнах, цареше пълна паника. Млади хора, излезли от центъра и станали свидетели на случилото се, повтаряха: „Някакъв луд, някакъв луд!”, разказа тя.

Регионални и окръжни прокурори са изпратени на мястото на инцидента. Извършват се интензивни процесуални действия. На този етап мотивите на нападателя са неизвестни.

Редактор: Ивета Костадинова