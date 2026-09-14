Как е изготвена съдебно-психиатричната експертиза на Ивайло Калушев и групата около него, която беше оповестена официално днес? Според нея, именно Калушев е инициатор на убийствата и самоубийства.

Задочната експертиза не е прецедент, обясни в „Интервюто в Новините на NOVA” психиатърът доцент Владимир Велинов. Той е един от специалистите, изготвили експертизата. В екипа е имало още психолог, теолог и сексолог.

Психологичната експертиза: Ивайло Калушев е сексуален насилник с влечение към подрастващи

Доц. Велинов обясни, че в при задочна експертиза се ползват всякакви материали, каквито могат да бъдат предоставени. „Заснети материали, литература, предмети, ситуации, обстановка и всичко, което би могло по някакъв начин да покаже или илюстрира какъв е характерът, какви са интересите, какъв е начинът на живот и т.н.”, каза доцент Велинов. Той признава, че при задочна експертиза винаги може да има обстоятелства, които да я променят, но те не са известни.

„Тук се работи с хипотези – по-вероятни, много вероятни или по-малко вероятни. Никога не може да се каже, че това категорично е точно така”, каза той.

При изготвянето на тази експертиза не е имало различия във вижданията на различните експерти.

„Коментирахме помежду си на части материала. И накрая, вече в последните месеци, мога да кажа, се стигна и до текстовото оформяне. Но преди това ние вече имахме ясни позиции. Помежду ни противоречия не е имало. Всеки от своята гледна точка. Доколкото аз мога да разбирам от теологичните проблеми, доколкото колегата професор-теолог може да разбира от психиатричните, но не е имало противоречия”, каза доц. Велинов.

„Става дума за педофилия, за манипулиране на децата. Те не са били толкова насилвани физически, а психологично деформирани, за да приемат сексуалната връзка с насилника. Това е маскиран насилник”, смята доц. Велинов.

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Доц. Велинов подчерта, че що се отнася до диагноза, той като психиатър е длъжен да се съобразява с критериите на Класификацията на болестите на СЗО.

„Там сексуалните отклонения са в разстройствата на влеченията, не в душевните болести", обясни доцентът. „Психопатията е едно не съвсем актуално клинично понятие. Вече се говори за разстройство на личността. Това са хора, които са в нарушение на общоприетите правила и норми – по-видимо или по-малко видимо. Поведението на всички ни е на няколко нива. Адаптивно, което се съобразява с ограниченията, правилата и т.н., и това са пълноценните хора. Те могат да си имат вътрешни конфликти. Дезадаптивно, което е на границата на адаптивното, след това е деактуализираното дезадаптивно поведение, което вече е с груби нарушения. До тук говорим все още само за количествени отклонения. И накрая, извън тази група на количествени отклонения, са душевно болните, които вече са неадекватни”, обясни доцентът.

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Редактор: Ина Григорова