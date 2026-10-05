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Може ли навременната подкрепа да промени целия живот на едно дете?
Талантът не зависи от това в какво семейство си роден, но възможността да го развиеш често зависи именно от това. Фондация „Милиара Грейс” помага на талантливи деца и младежи, за които финансовите ограничения могат да се окажат граница пред образованието и развитието им. Може ли една навременна подкрепа да промени не само бъдещето на един талант, но и целия му живот? Темата коментира основателят на фондацията Красимира Ангелова в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.
По думите ѝ фондацията подкрепя талантливи деца в последните две години от средното им образование, които имат желание да продължат обучението си в чужбина. „Тогава те чисто психологически са по-израснали и са готови да се отделят от средата, в която живеят”, обясни Ангелова.
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Тя подчерта, че за дете, което има талант, но е изправено пред риск да не успее да го развие поради липса на финансови възможности, дългосрочната подкрепа е от особено значение.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Маринова
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