Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за умишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Така беше уважено искането на Окръжна прокуратура - Пловдив за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него. Престъплението е квалифицирано като предумишлено, а първоначалните данни сочат, че мотивът за него са неуредени финансови отношения. Съдът прие, че по делото са налице достатъчно доказателствата, че Мегеров е свързан с убийството, както и че има реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

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Снимка: БТА

За първи път днес в съдебната зала стана ясно, че в основата на убийството стоят така наречените нерегламентирани спортни залози или „черно тото“, в което според магистратите са участвали и жертвата, и задържаният. Сумите, за които става дума, са между 15 и 20 хиляди лева на залог. Според прокуратурата Мегеров е дължал голяма сума пари на бизнесмена Илиян Филипов и именно това е в основата на тежкото криминално престъпление.

Засега обаче от държавното обвинение не знаят какъв е размерът на сумата, която е трябвало да бъде изплатена на Илиян Филипов. Според неофициална информация става дума за няколко милиона лева, дължими от последните две години.

Информацията е събрана като свидетелски показания от близкия кръг на убития, посочиха от прокуратурата. Делото се гледаше от съдия Петко Минев, който беше и магистратът, оставил в ареста и непълнолетните за убийствот на Младежкия хълм. „Неуредени финансови отношения във връзка със спортни залагания, включително и нерегламентирани от официален букмейкър между пострадалия Филипов и обвиняемия Мегеров. Включително споменават и за скорошни спорове от преди 10 дни, две седмици. Като причината за тези спорове е голяма сума”, заяви съдията в Окръжен съд- Пловдив Петко Минев.

Стана ясен още един факт в съда - бизнесменът Илиян Филипов е убит с един куршум в главата. Това е установено и при извършената аутопсия. Съдът разполага и с доказателства от иззетите записи от охранителните камери в района, които са проследили цялостното движение на Славчо Мегеров във фаталната нощ - как се приближава до кооперацията, влиза в нея и след това я напуска.

В съдебната зала стана ясно, че Мегеров се е движил в Пловдив с личния автомобил на своята сестра. След извършеното престъпление той е изхвърлил дрехите, с които е бил, в контейнер, върнал е автомобила пред дома на сестра си, качил се е в колата, с която по-късно е бил задържан в София, и така се е прибрал в столицата.

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Това, което още стана ясно днес, е, че сигналът за убийството на бизнесмена Илия Филипов е подаден от жена, с която той е бил в близки отношения в кооперацията. Тя се е прибрала по-рано от него. Влизайки в жилищната сграда, е забелязала мъж, който слиза по стълбите, и е видяла, че в едната си ръка той държи пистолет. Веднага се е обадила на Филипов, за да му съобщи какво се случва. 15 минути по-късно той се е върнал в кооперацията и тогава всъщност се е стигнало и до фаталния край.

След като Славчо Мегеров беше доведен днес в съда, адвокатът му поиска 1 час отсрочка, за да може да се запознаят с материалите по делото.

Видео: NOVA

Прокуратурата поиска заседанието да се гледа при закрити врата, за да не се разгласяват интимни данни по отношение на замесените в случая. Съдът прие тези доводи. На влизане защитата на задържания Диляна Агова заяви, че няма преки доказателства за това, че Мегеров е извършил убийство.

„На този етап аз не виждам никакви преки доказателства. Нито видях намерено оръжие, нито видях свидетели на този трагичен инцидент. Имат предположения. Имат догадки. Имат съмнения. И какво се налага - да има задържан на всяка цена? Помоли съда да не го осъжда предварително и каза, че не е извършител. Това каза в съдебната зала”, заяви адвокат Диляна Агова, която защитава задържания Мегеров.

В съдебната зала самият Мегеров заяви, че иска да се запознае с материалите, които разследващите са събрали до момента. Обвиняемият прие спокойно новината, че остава в ареста. Отказал е да дава обяснения.

"Не е дал обяснения. Човекът е стъписан, както и цялото му семейство. Той дори ми каза: Съмнявам се, че може и да търсят наистина удобна жертва. Той също ми каза: „Не оспорвам, че имам някои грешки в миналото си. Възможно е да съм удобен”. Надявам се истината да излезе наяве. И той на това се надява", заяви адвокатът му.

Решението на Окръжния съд в Пловдив не е окончателно и Мегеров може да обжалва.

Според събраните до момента доказателства. Фаталната стрелба се случи на 30 септември 2026 г. около 01:00 часа след полунощ в жилищна кооперация в Пловдив. Мегеров е прострелял Филипов с огнестрелно оръжие, сочи обвинението. След подаден сигнал на тел. 112, на място незабавно са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта на бизнесмена. Разследващите са категорични, че извършителят и жертвата са се познавали.

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По досъдебното производство тече активно и всеобхватно разследване. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Иззети са ключови веществени доказателства, които са предадени за лабораторни изследвания и експертизи. От прокуратурата уточняват, че се работи по различни версии, включително и за евентуална съпричастност на други лица към тежкото престъпление. Все още не са открити свидетели на покушението, властите не съобщават дали е открито оръжието, с което е убит Филипов.

Припомняме, че след показното убийство на Илиян Филипов в Пловдив Мегеров напуснал местопрестъплението. В резултат на бързите оперативно-издирвателни действия на полицията, убиецът е локализиран и задържан при специализирана акция на територията на столицата София. Разследването продължава с разпити на свидетели и изясняване на точната хронология на събитията около фаталната нощ.