Повдигнаха обвинения на задържания за убийството на Илиян Филипов - Славчо Мегеров. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

Наблюдаващият прокурор Димитър Молев допълни, че обвинението е за предумишлено убийство, а мотивът е установен. „Става дума за личен мотив, породен от неуредени финансови отношения. Познавали са се от доста време, като е потвърдено, че двамата били близки. Разследващите снемат обяснения от обвиняемия по случая. В събота или неделя ще бъде внесена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Той има регистрирани редица престъпни деяния от 1993 до 2020 г. и е осъждан за много от тях - убийство като непълнолетен, кражби и участие в ОПГ, но е бил реабилитиран“, каза още Молев. Събира се и се анализира голям обем от информация и доказателства.

Директорът на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов обясни, че свидетелите са няколко категории, но няма такива по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрела. Задържаният живее в София от няколко години. Костадинов отдаде бързото залавяне на заподозрения на съвместната работа по случая на МВР и ДАНС. Шефът на пловдивската полиция подчерта, че има обосновано предположение, че задържаният е извършител на престъплението и допусна, че е възможно убийството да му е било поръчано.

Припомняме, че пловдивският бизнесмен и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов беше убит в нощта срещу 30 септември в квартал „Христо Смирненски“ в Пловдив, в близост до „Пещерско шосе“. Престъплението е извършено на стълбището на сграда, построена от самия бизнесмен. По неофициална информация той е бил прострелян с един куршум в главата.

По случая беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров - бивш служител на Филипов. Арестът е извършен в София, а на 1 октомври Мегеров беше конвоиран под засилена охрана до Пловдив за разпит. Прокуратурата разследва умишлено убийство, като се очаква задържаният да бъде привлечен като обвиняем.

Убиха бизнесмена и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви пред парламента, че според събраните до момента доказателства МВР няма съмнение, че е задържан физическият извършител. Разследващите обаче продължават да проверяват няколко версии, включително дали има други съпричастни лица и каква е била ролята им. След убийството е създаден специален щаб с участието на Националната полиция, ГДБОП, „Гранична полиция“, пловдивската полиция и ДАНС.

По данни, представени от Демерджиев, Мегеров е с множество криминални регистрации и три присъди – за грабеж, умишлено убийство и кражба. Вътрешният министър посочи още, че през 2026 г. той е бил установен като съпричастно лице и при разследване на кражба на инвестиционно злато в особено големи размери в Пловдив.

По думите на журналиста от Bird.bg Димитър Стоянов, Славчо Мегеров е добре известен на МВР и е ясно, че той системно се занимава с кражби и грабежи. Има и данни, че е свързан с поръчкови убийства.

Според информация, представена от журналиста Кирил Борисов в „Твоят ден“ по NOVA NEWS, Филипов и Мегеров се познавали от деца, а между 2024 г. и октомври 2025 г. били и съдружници във фирма с равни дялове. Тези обстоятелства са сред линиите, които могат да имат значение за изясняването на мотивите. Твърденията за конкретен личен или финансов мотив на този етап не са официално потвърдени от разследващите.

МВР проверява и дали преди убийството Филипов е подавал сигнали или жалби, свързани със заплахи за живота и сигурността му. Според Демерджиев в официалните регистри на вътрешното министерство до момента не са открити такива данни.