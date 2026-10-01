Победителката от „Евровизия“ DARA и песента ѝ „Bangaranga“ станаха част от унгарския формат Sztárban Sztár - местния аналог на „Като две капки вода“.

Актрисата София Адам получи задачата да влезе в образа на българската певица, предаде Vesti.bg . Тя пресъздаде изпълнението с хореографията, сценичното поведение и визията на DARA, като се постара да повтори максимално точно оригинала.

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Представянето ѝ беше оценено с максималните 40 точки от журито.

„Беше тежка работа, но се наслаждавах на всяка минута - дори и на притеснението! Огромни благодарности на танцьорите за всички усилия, помощ и подкрепа, които вложиха в това начинание. Нямаше да се справя без вас! И едно огромно благодаря на вас, публиката, че гласувахте за мен!“, сподели Адам след изпълнението в социалните си мрежи.

DARA спечели „Евровизия“ 2026 с песента „Bangaranga“, с което България записа първата си победа в историята на конкурса. Триумфът дойде на 70-ото издание на музикалното състезание във Виена, където българската представителка получи най-много точки както от професионалните журита, така и от зрителите.

Редактор: Георги Иванов