Руски дронове се взривиха в училище в Соломянски окръг в Киев и предизвикаха пожар в ранните часове на деня. По това време всички ученици са били в укритие и не са получили наранявания, съобщиха властите в украинската столица. Кадри от камери за видеонаблюдение показват мощен взрив с ярък пламък, след като безпилотен апарат се разбива на третия етаж на сградата. Спасители претърсиха отломките на обгорената постройка с изпочупени прозорци.

Други два руски дрона удариха голям мост, свързващ източната и западната части на Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. „В момента движението на метрото и наземния обществен транспорт по моста е преустановено“, написа той в Telegram.

„Руските негодници продължават да посягат на живота на нашите граждани, деца и училища. За това трябва да бъде изисквана пълна отговорност от Русия, а на нейните удари трябва да се отговори подобаващо”, това написа украинският президент Володимир Зеленски в социалната мрежа Екс.

У Києві рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці влучання російського «шахеда» у звичайну школу. На щастя, діти та вчителі під час тривоги перебували в укритті – обійшлося без поранених. Була пожежа на третьому поверсі школи, частково зруйнована стіна, пошкоджені… pic.twitter.com/Y24Ndadz8A — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

Кадри, публикувани в Telegram, показват експлозия близо до една от колоните на въженото съоръжение. На един от видеозаписите се вижда гъст черен дим, издигащ се от ключовата транспортна артерия, която пресича река Днепър.

❗️ Kyiv’s Pivdennyi Bridge caught fire after a Russian attack



Two Russian drones struck near the support section of the Pivdennyi Bridge.



Following the attack, metro services and surface public transport across the bridge were temporarily suspended.



Specialists from… https://t.co/6bICAFfGbY pic.twitter.com/V4FN6oS9et — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2026

Кличко съобщи, че специалисти извършват оглед на моста, за да оценят щетите по конструкцията.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че броят на руските атаки с дронове срещу страната се е увеличил през септември – до 3177 удара към 29 септември спрямо 2850 за август. Москва използва реактивни ударни дронове, които се движат с висока скорост и са по-трудни за сваляне.

Всеки час на въздушна тревога струва на Украйна 45 милиона долара

Съветникът на президента Володимир Зеленски - Сергий Бескрестнов, заяви, че Русия е започнала да използва реактивен дрон за поразяване на електрически стълбове и стоманени мостови конструкции. „Смятам, че противникът планира да атакува ключови електропроводи с високо напрежение“, написа той в Telegram.

От Москва съобщиха още, че са нанесли удари по енергийната инфраструктура на Украйна, което според Киев е началото на очаквана кампания, целяща да прекъсне електроснабдяването и отоплението през предстоящата зима.

Междувременно от Института за ядрени изследвания в Киев информираха, че обектът бил ударен от дрон през нощта, но равнищата на радиация остават в норма. Инцидентът следва друга атака от понеделник, когато руски дрон се разби в сградата на Украинската академия на науките, уби един човек и рани няколко души.

Редактор: Дарина Методиева