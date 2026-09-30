Изказване на италианския външен министър Антонио Таяни предизвика остра обществена реакция и протест в италианския парламент. В публична изява Таяни заявил, че ако трябва да посъветва сина си каква жена да избере за съпруга, би му препоръчал жена с по-дълга пола. По думите му това би било знак, че тя ще бъде „по-добра майка“, „по-добра съпруга“ и е по-вероятно да остане вярна.

Коментарът предизвика обвинения в сексизъм. В знак на протест жени депутати от опозицията се появили в парламента с къси поли. Към инициативата се присъединили дори мъже политици, а в социалните мрежи бързо се разпространиха множество мемета по темата.

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По-късно Таяни се опитал да обясни думите си. По време на посещение в Ню Йорк той заявил, че е бил разбран неправилно и че не е имал намерение да обижда жените.

В своя защита министърът посочил, че е назначавал жени на дипломатически позиции в различни държави. Случаят предизвика дискусия за това доколко облеклото може да бъде свързвано с морала, семейните качества и поведението на една жена.

Редактор: Габриела Павлова