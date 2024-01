Американската художничка Симон Лий е най-известна със своите скулптури, инсталации и пърформанси, съобщава Voice of America (VOA).

Чрез творбите си тя изследва темите за идентичността и женствеността на афроамериканците. Основните материали, с които работи са бронз, керамика и рафия. С тях Лий създава мощни и емоционални фигури.

Тя предаставя своите творби в самостоятелна изложба. Монументалните бронзови скулптури, грациозни фигури в сламени поли, антропоморфни силуети и гигантски делви - всичко това е част от творческия свят на Лий.

Ан Рийв е куратор на изложбата. Тя споделя, че в изкуството на Симон центърът са историите на афроамериканските жени и техния труд.

Симон е посветила работата си на силата и независимостта на афроамериканската жена, нейната воля и значението ѝ в обществото.

През 2021 г. името на Симон Лий стана известно по целия свят благодарение на голяма изложба в музея "Гугенхайм" в Ню Йорк. Тя стана още по-популярна след сътрудничеството ѝ със списание Garage. Специално за актрисата Зендея, която беше на корицата на изданието, Лий създаде впечалтяващата триметрова пола от рафия.

Лий стана и първият арфоамерикански артист в историята, който представи САЩ на биеналето във Венеция през 2022 г.. Там тя спечели "Златен лъв", информира Voice of America (VOA).

"Чувствам се невероятно щастлив човек", споделя Лий.

.@Venuseswilliams on sculptor Simone Leigh: "She inspires generations of Black women to feel empowered and to situate their experiences as central to American history and culture" #TIME100 https://t.co/tC3xjwxULg