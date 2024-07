Огромни, бързо развиващи се горски пожари унищожиха половината от историческия канадски град Джаспър, който се намира в едноименния национален парк, заявиха местните власти. Пожарникарите все още се опитват да спасят възможно най-много сгради. Цели улици бяха изравнени със земята след опутстошителния огън.

Спадът на температури донесе известно облекчение в четвъртък, но властите в Националния парк "Джаспър" заявиха, че пожарът все още е извън контрол, а се очаква и ново затопляне на времето.

Въпреки че няма съобщения за смъртни случаи, около 20 000 туристи и 5 000 жители са били принудени да напуснат планинския район в провинция Алберта, което е изключително популярно туристическо място.

The Jasper forest fires were NOT caused by climate change



They happened because we sent 12 billion dollars to Ukraine instead of equipping our own country with the equipment to fight fires



The Liberal Government FAILED to protect our National Park



Don't let them gaslight you pic.twitter.com/WFVos3UMmV — The Pleb 🇨🇦 Reporter (@truckdriverpleb) July 25, 2024

Засегнати са около 36 000 хектара земя. Няма риск за съседните райони, съобщават от Би Би Си. Железопътните, телефонните и енергийните услуги в района също са засегнати, съобщи CBC News.

❗️🔥🇨🇦 - A wildfire that ripped through the Canadian community of Jasper, Alta., on Wednesday night left large areas of the city incinerated.



Video shared on social media on Thursday shows that blocks and blocks of buildings were destroyed by fire.



The wildfire, turned into a… pic.twitter.com/96anih95bD — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 25, 2024

„Не може да се отрече, че това е най-лошият кошмар за всяка общност“, каза през сълзи премиерът на Алберта - Даниел Смит. Тя добави, че Национален парк "Джаспър" е гордост за много поколения.

Truly HEARTBREAKING 💔 what’s happening in JASPER National Park. However, if TRUDEAU & team wasn’t so focused on sending money to other Countries, maybe they could have focused on proper forest mgmt and have the tools available to put out fires. SAD 😔 pic.twitter.com/vniB6r4rBk — Melissa 🇨🇦 (@MelissaLMRogers) July 25, 2024