За първи път лунни проби, събрани от близката и далечната страна на Луната, са изложени заедно в изложба, открита в Пекин, предаде "Синхуа".

Изложбата в Националния музей на Китай е посветена на китайската програма за изследване на Луната от две десетилетия и се организира съвместно от музея и Китайското национално космическо управление (CNSA). Пробите са събрани от китайските мисии Chang'e-5) и Chang'e-6.

Изложбата също така показва стотици ценни артефакти, както и снимки и документи, свързани с китайската програма за изследване на Луната, която е официално одобрена през 2004 г. Според организаторите изложбата е изчерпателен преглед на усилията на страната за изследване на Луната, като подчертава нейния исторически контекст, развитие, големи постижения и бъдещи цели. Изложбата ще продължи два месеца.

