Четирима души загинаха при самолетна катастрофа на северното адриатическо крайбрежие на Хърватия. Инцидентът е станал в района Кампанож.

„Според наличната към момента информация при катастрофата в Медулин на северозападния полуостров Истрия са загинали четирима души“, се казва в полицейско изявление.

У Хорватії четверо людей загинули в аварії літакаhttps://t.co/teCKvfvlz4 pic.twitter.com/FXK8Qc4gDW — Європейська правда / European Pravda (@EuropeanPravda) June 4, 2026

Националната пожарна служба съобщи, че е получила сигнал за инцидента в 11:19 ч. местно време в четвъртък сутринта. На място са били изпратени 7 пожарникари с три противопожарни автомобила, три екипа на Спешна помощ, медицински хеликоптер и полицейски служители.

VIDEO / Srušio se avion kod Medulina. Više smrtno stradalihhttps://t.co/8kypHOHVif pic.twitter.com/dbxmqD7fJI — Glas Istre (@glasistrehr) June 4, 2026

Местни медии, публикували снимки от мястото на катастрофата в необитаем район близо до летището, съобщиха, че продължава издирването на още двама души.

Според държавната телевизия ХРТ става дума за малък самолет, регистриран в Германия, който е излетял от Австрия с крайна дестинация Медулин.

Редактор: Цвета Лазаркова