Два големи пожара пламнаха в Испания. В региона на Кастиля-Ла Манча властите се борят с горски пожар близо до Толедо, при които са мобилизирани военни и специализирани екипи.

В област Мурсия пожар, който избухна в природния парк Ел Вайе Караской близо до населеното място Лос Гарес, вече е локализиран, след като засегна около 177 хектара територия, половината от които са защитени зони. В гасенето участваха над 200 военни и около 70 технически средства, а по-късно се включиха и въздушни екипи, които изиграха ключова роля за овладяването на огъня.

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Пламъците, които започнаха във вторник следобед, се разпространиха бързо между жилищни зони и планински склонове, което наложи временна евакуация на около 100 души. Жителите вече са се върнали по домовете си. Според регионалните власти стабилизирането на ситуацията е резултат от координирани действия между всички служби, както и от благоприятни метеорологични условия – по-ниски температури и по-слаб вятър.

🔴Estabilizado el incendio de Los Garres en Murcia



▪️Los vecinos desalojados ya han vuelto a sus casas



🎙️Marifé Ros | @RTVEMurcia pic.twitter.com/Mj8XvBtSYo — Radio 5 (@radio5_rne) June 3, 2026

Въпреки това на терен остава голям екип, който следи периметъра и гаси отделни огнища. Очаква се пожарът да бъде напълно потушен в следващите дни. Причините за възникването му все още се изясняват.

El incendio de Los Garres ya está estabilizado.



Reitero el agradecimiento a todos los efectivos que han participado en las labores de extinción.



Se mantiene un dispositivo de 150 efectivos para asegurar el perímetro y sofocar los posibles conatos. pic.twitter.com/PX7zcwIlnD — Fernando López Miras (@LopezMirasF) June 3, 2026

Пожарът край Толедо е избухнал в близост до Академията по пехота. Там също бяха изпратени екипи на военните и регионалните служби, като ситуацията започна да се подобрява. Нивото на опасност беше понижено, след като първоначално огънят се разпространи опасно близо до жилищни райони.

Властите съобщиха, че няма пострадали и не се е наложила евакуация, но гражданите бяха призовани да избягват района и да следват инструкциите на службите за спешна помощ.

Ante el incendio declarado en la Academia de Infantería de Toledo, desde el primer momento hemos puesto todos los recursos del Gobierno de Castilla-La Mancha a disposición para colaborar en su control y extinción.



Tras la solicitud de apoyo de la UME al Gobierno regional, hemos… pic.twitter.com/ykhVtYxbs5 — Emiliano García-Page (@garciapage) June 3, 2026

И в двата случая координацията между местните власти, пожарните служби и армейските подразделения е ключова за бързото стабилизиране на ситуацията, въпреки първоначалната бърза ескалация на огъня.

Редактор: Цветина Петкова