Пламъците наложиха евакуация

Два големи пожара пламнаха в Испания. В региона на Кастиля-Ла Манча властите се борят с горски пожар близо до Толедо, при които са мобилизирани военни и специализирани екипи.

В област Мурсия пожар, който избухна в природния парк Ел Вайе Караской близо до населеното място Лос Гарес, вече е локализиран, след като засегна около 177 хектара територия, половината от които са защитени зони. В гасенето участваха над 200 военни и около 70 технически средства, а по-късно се включиха и въздушни екипи, които изиграха ключова роля за овладяването на огъня.

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Пламъците, които започнаха във вторник следобед, се разпространиха бързо между жилищни зони и планински склонове, което наложи временна евакуация на около 100 души. Жителите вече са се върнали по домовете си. Според регионалните власти стабилизирането на ситуацията е резултат от координирани действия между всички служби, както и от благоприятни метеорологични условия – по-ниски температури и по-слаб вятър.

Въпреки това на терен остава голям екип, който следи периметъра и гаси отделни огнища. Очаква се пожарът да бъде напълно потушен в следващите дни. Причините за възникването му все още се изясняват.

Пожарът край Толедо е избухнал в близост до Академията по пехота. Там също бяха изпратени екипи на военните и регионалните служби, като ситуацията започна да се подобрява. Нивото на опасност беше понижено, след като първоначално огънят се разпространи опасно близо до жилищни райони.

Властите съобщиха, че няма пострадали и не се е наложила евакуация, но гражданите бяха призовани да избягват района и да следват инструкциите на службите за спешна помощ.

И в двата случая координацията между местните власти, пожарните служби и армейските подразделения е ключова за бързото стабилизиране на ситуацията, въпреки първоначалната бърза ескалация на огъня.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: rtve.es

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