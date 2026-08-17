Трима души от международната неонацистка организация "Кръв и чест" в Пловдив са задържани за срок до 72 часа, съобщи заместник районният прокурор на Пловдив Нено Димов. Те са част от общо 18-имата задържани при акцията на полицията в събота.

Става дума за мъже на възраст 42, 39 и 18 години. Те са привлечени като обвиняеми за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност или етническа принадлежност, или сексуална ориентация. Най-възрастният е привлечен като извършител, а другите двама - като помагачи. 18-годишният е един от двамата, сочени за участници в нападението над непалски граждани в Пловдив. 39-годишният мъж е негов баща. Сред задържаните има и едно непълнолетно момиче.

Към настоящия момент не е установена директна връзка между членовете на „Кръв и чест” и младежите, подсъдими за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Констатирани са познанства между част от тях – конкретно за 18-годишният, посочиха от обвинението.

42-годишният мъж е наемател на помещението, което организацията използвала за сбирките си. За него е ясно, че той е чужденец, но към момента собственикът не е разпитван. Предстои да се установи от колко време клубът ползва въпросното помещение.

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Властите също така уточниха, че при претърсвания в клуба и в домовете на някои от членовете на организацията, установени на място, са иззети нацистки флагове и литература.

От прокуратурата заявиха, че не може да се каже дали сред задържаните има футболни фенове.

По отношение на присъствалия на сбирката в клуба адвокат властите установили, че е бил там преди полицейските служители да започнат претърсването. Доколкото е известно, той е давал правни консултации на членовете на организацията. Не е ясно дали е възпрепятствал органите на реда по време на акцията.

Предстои внасяне на искане за мярка "задържане под стража" за тримата обвиняеми. Задържаните членове на групата могат да получат от 1 до 4 години затвор.

Частният клуб, в който в нощта срещу неделя бяха извършени арестите и където полицията откри неонацистски флагове и плакати, се намира в центъра на града под тепетата и е в близост до Младежкия хълм.

► МВР Пловдив: Групата „Кръв и чест“ е наблюдавана от години

Групата в Пловдив, свързвана с международната неонацистка организация „Кръв и чест“, е била наблюдавана от МВР в продължение на години. Това съобщи директорът на ОД на МВР – Пловдив Васил Костадинов. По думите му още през ноември 2023 г. е проведена операция заради данни, че в групата се проповядват забранени от закона идеологии. Тогава имало задържани и е образувано досъдебно производство, което впоследствие е прекратено поради липса на данни за престъпление. Сега разследването отново е по текст от Наказателния кодекс, свързан с разпространяването на забранени идеологии.

При претърсването на частен клуб, в който групата се е събирала, са открити знамена и различни предмети, които според полицията дават основание да се смята, че присъстващите са свързани с неонацисткото движение. В домовете на задържаните е намерена и литература със същата идеологическа насоченост.

По информация на полицията групата съществува в Пловдив от 2003 г. Около 30 души са свързани с нея, като при акцията в събота бяха задържани 18. Клубът не работи постоянно и по време на операцията част от свързаните с групата лица не са били там.

Има и непотвърдени данни за контакти с подобни организации извън България. Според Костадинов е имало среща с хора от друга държава, но тя била неформална и свързана с общ интерес към определен музикален жанр.

Директорът на ОД на МВР – Пловдив коментира и възможните връзки между групата и други криминални случаи в града. По думите му връзката с убийството на Георги Кузев е индиректна - развяване на знаме, което е част от идеологията, проповядвана в клуба. Костадинов посочи и индиректна връзка с един от задържаните за побоя над непалски гражданин. По думите му другият участник в нападението присъствал и на убийството на Младежкия хълм.

Според Костадинов, ако може да се говори за йерархия в групата, на върха стои наемателят на клуба, който организира събиранията и кани хора да присъстват.

Сред членовете има хора с различен профил – включително баща и двамата му синове. По данни на полицията бащата има криминални регистрации за хулиганство и грабежи, а един от синовете му е съучастник в побоя над непалски граждани. Сред членовете има и млади хора, които все още учат, включително студенти в Пловдивския университет.

При претърсването и изземването полицията е срещнала и затруднения. На място присъствал адвокат, който според Костадинов има връзка с наемателя на клуба. По указания на защитника наемателят не е предоставял необходимия достъп за извършване на действията по разследването.

► „Кръв и чест“ опитала да регистрира партия в България, съдът отказал

Движението „Кръв и чест" попада в полезрението на службите и на полицията у нас още през 2003 година. 12 години по-късно хора около тази организация опитват да регистрират и партия у нас. Съдът обаче отказва.

Още през 2003 година е имало акция в Пловдивско. Впоследствие сайтът на организацията „Кръв и чест” е свален от интернет. По същото време България е получила информация и от ФБР. През 2013 година се появява информация за връзка на това движение с опит за регистриране на националистическа формация. През 2023 г. полицията в Пловдив отново прави акция на същия адрес. Тогава са открити същите нацистки символи, каквито и при сегашното разследване. Образувано е досъдебно производство, но то е било прекратено.

Българските екстремистки групи са тясно свързани с други такива в Западна Европа. Движението „Кръв и чест” е основано във Великобритания, отбеляза в „Здравей, България” преподавателят по политически науки Анна Кръстева.

„Друга такава организация е „Комбат 18” . Тези цифри отговарят за инициалите на Адолф Хитлер, тоест А -1 и Х -18. Тя се счита за по-агресивна организация и е разпространена предимно в София. „Кръв и чест” е по-локализирана в Пловдив. Има други прояви като „Скийнхедс”, която е едно от измеренията на екстремизма”, обясни тя.

Според професор Николай Радулов за да се докаже пропаганда трябва да се установи дали задържаните увещават други хора, че тяхната линия на поведение е правилната. „Свободата на словото в повечето страни разрешава да се събират хора със сходни интереси и вярвания и да ги споделят помежду си, но това не е пропаганда”, каза той.

Експертът уточни, че в България няма забранена литература и притежанието ѝ не е престъпление. „Един младеж с татуиран пречупен кръст на рамото извършва по-сериозна пропагандна дейност, отколкото един такъв клуб”, допълни Радулов.

Подобни „метъл кръчми” като разбитата в Пловдив има във всеки по-малък град в България, обяви политологът Стойчо Стойев. По думите му това е част от субкултура. „Трябва да докажат кой е организаторът, имат ли някакъв вид йерархия, кой командва и дали се извършват ли някакви нападания по нареждания”, смята той.

Според него властите не са предоставили доказателства, че разбитата група в Пловдив е организирала нападението на над непалските граждани в града под тепетата, въпреки че един от задържаните е обвинен за побоя.