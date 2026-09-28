В Непал продължава спасителна операция, след като лавина затрупа базовия лагер на високия 7126 метра връх Химлунг Химал.

Наводнения и свлачища отнеха живота на най-малко 70 души в Индия и Непал

Спасителите ще продължат с опитите да намерят 14-имата членове на експедиция, които се водят в неизвестност след вчерашното бедствие, отнело живота на двама водачи.

Затрупаният базов лагер се намира близо до границата с Китай.

Редактор: Ивета Костадинова