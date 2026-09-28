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Двама водачи са загинали
В Непал продължава спасителна операция, след като лавина затрупа базовия лагер на високия 7126 метра връх Химлунг Химал.
Наводнения и свлачища отнеха живота на най-малко 70 души в Индия и Непал
Спасителите ще продължат с опитите да намерят 14-имата членове на експедиция, които се водят в неизвестност след вчерашното бедствие, отнело живота на двама водачи.
Затрупаният базов лагер се намира близо до границата с Китай.Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Божидар Захариев, БТА
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