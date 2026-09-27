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Екипажът незабавно я е поставил в специална защитна торба, предназначена за литиеви батерии
Полет на Lufthansa от Франкфурт за Лисабон беше отклонен към френския град Лион, след като външна батерия на пътник се запали, предаде АФП.
Инцидентът е станал на 26 септември, докато самолет Airbus A321-200 със 198 пътници на борда е пътувал към португалската столица.
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Говорител на компанията заяви, че екипажът незабавно е поставил батерията в специална защитна торба, предназначена за литиеви батерии. Няма пострадали.
Пилотът е решил предпазно да отклони самолета към Лион, където машината е кацнала без инциденти.
Пътниците са продължили пътуването си на 27 септември, след като са прекарали нощта в хотел, предава БГНЕС.
„Безопасността на нашите пътници и екипажи остава най-висок приоритет“, заявиха от компанията.
От януари авиокомпанията забранява използването и зареждането на външни батерии на борда на самолетите си, въпреки че пътниците могат да носят до две такива устройства в кабината при определени условия за безопасност.Редактор: Ина Григорова
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