Полет на Lufthansa от Франкфурт за Лисабон беше отклонен към френския град Лион, след като външна батерия на пътник се запали, предаде АФП.

Инцидентът е станал на 26 септември, докато самолет Airbus A321-200 със 198 пътници на борда е пътувал към португалската столица.

Част от двигател на самолет се откъсна при полет и удари прозорец, има ранен пътник

Говорител на компанията заяви, че екипажът незабавно е поставил батерията в специална защитна торба, предназначена за литиеви батерии. Няма пострадали.

Пилотът е решил предпазно да отклони самолета към Лион, където машината е кацнала без инциденти.

Пътниците са продължили пътуването си на 27 септември, след като са прекарали нощта в хотел, предава БГНЕС.

„Безопасността на нашите пътници и екипажи остава най-висок приоритет“, заявиха от компанията.

От януари авиокомпанията забранява използването и зареждането на външни батерии на борда на самолетите си, въпреки че пътниците могат да носят до две такива устройства в кабината при определени условия за безопасност.

Редактор: Ина Григорова