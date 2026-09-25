Жителите на Големия остров на Хаваите се подготвят за потенциално животозастрашаващи наводнения заради урагана „Ноло”, докато Мексико остава под заплахата на друг тихоокеански ураган - „Поло”, който се насочва към полуостров Баха Калифорния.

Тази сутрин „Ноло” се намираше на около 338 километра южно от Големия остров и се движеше на североизток, съобщи Националният център за ураганите на САЩ. Очаква се условия, подобни на тези при тропическа буря, да засегнат сушата още тази вечер.

Мощният ураган „Поло” приближава Мексико с ветрове до 240 км/ч (ВИДЕО)

Според прогнозите в източните и южните части на острова могат да паднат между 25 и 38 сантиметра дъжд, а на места - до 64 сантиметра. По-ранните прогнози предвиждаха още по-големи валежи - между 38 и 76 сантиметра, с максимум до 89 сантиметра.

Очаква се скоростта на вятъра на сушата да достигне около 64 км/ч, с пориви до 80 км/ч. Тази сутрин максималната постоянна скорост на вятъра на урагана беше 137 км/ч и се очаква той да продължи да набира сила през почивните дни. Прогнозите сочат, че в събота „Ноло” може да се превърне в „мощен ураган”.

„Тези валежи могат да предизвикат катастрофални, животозастрашаващи наводнения и свлачища, особено в райони със стръмен релеф”, предупреди Националният център за ураганите.

Не се очаква „Ноло” да удари директно Хавайските острови, но проливни дъждове са възможни и на други острови от архипелага. На Мауи също има опасност от обилни валежи, наводнения и свлачища.

Властите призоваха жителите да подготвят комплекти от първа необходимост при извънредни ситуации. Губернаторът обяви извънредно положение и мобилизира над 230 военнослужещи от Националната гвардия на Хаваите. Училищата бяха затворени до края на седмицата.

Очаква се най-силните валежи да засегнат същата югоизточна част на Големия остров, която пострада от урагана „Лала” през август. Почвата там все още е силно напоена след последвалите дъждове.

Хавайската електрическа компания съобщи, че екипи, които са помагали за възстановяването на електрозахранването на остров Кауай след урагана „Лоуел” по-рано този месец, ще бъдат върнати на Оаху, Мауи и Големия остров в подготовка за приближаването на бурята.

Редактор: Мария Барабашка