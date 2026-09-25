Учени разследват от месец юни насам причините за смъртта на стотици бебета китове край южния патагонски бряг на Аржентина. Основното подозрение пада върху бактериална инфекция. Само през тази седмица по плажовете на провинция Чубут отново бяха открити десетки мъртви бозайници.

Въпреки че смъртността при китовете е често явление, „този сезон тя е доста висока“, обясни Мариано Коскарела, изследовател в Лабораторията за морски бозайници към Националния съвет за научни и технически изследвания в пристанищния град Пуерто Мадрин.

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По думите му ветеринарните лекари, които изследват тези случаи, подозират епидемия от еризипел – заболяване, причинено от бактерия, която обикновено обитава кожата на китоподобните. Тази хипотеза обаче тепърва трябва да бъде окончателно потвърдена.

„Изглежда, че става дума за естествена причина, но влиянието на човешката дейност не може да бъде напълно изключено“, уточнява Коскарела.

Властите в Чубут посочиха в официално съобщение, че работят „в тясно сътрудничество с научната общност и специализирани изследователски екипи, за да изследват мъртвите китове и да анализират пробите“.

„Според информацията, с която разполагаме досега, изглежда, че става дума за обикновена морска бактерия, която може да предизвика системно заболяване при бебета китове. Няма данни, които да дават основание смъртните случаи да се дължат на антропогенни фактори“, се добавя в изявлението.

Пуерто Мадрин е международно признат като дом на най-голямата колония за размножаване на южни гладки китове в югозападната част на Атлантическия океан.

През 2025 г. е регистриран рекорд от 2110 екземпляра, като в региона са се родили над 800 малки. За сравнение, тази година са преброени 1375 кита, от които близо 400 бебета, уточни Коскарела. При публикуването на резултатите от последното преброяване изследователите обясниха, че разликата спрямо предходната година е в рамките на естествените колебания, характерни за този вид.

„Подобни случаи на внезапна смъртност, при които са засегнати новородените при животни с толкова дълъг живот като този на южните гладки китове, не представляват опасност в средносрочен план за популацията“, отбелязва в заключение експертът.

Редактор: Мария Барабашка