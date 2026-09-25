Папа Лъв XIV започна четиридневно посещение във Франция. Пристигането му беше отбелязано с камбанен звън на катедралите в цялата страна. Кулминацията ще бъде мащабна литургия в центъра на Париж, на която се очаква да присъстват над половин милион души.

За съботната следобедна служба на площад „Конкорд“ е издигнат олтар, а полицията е затворила за достъп голяма зона около "Шан-з-Елизе". Очаква се около 600 000 католически вярващи да изпълнят булеварда чак до Триумфалната арка и отвъд нея.

Видео: „Асошиейтед Прес“

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит посрещнаха папа Лъв XIV на летището. Макрон определи четиридневното посещение на папата във Франция като „голяма чест“ и подчерта, че френският светски модел „по никакъв начин не отрича религията“.

Снимка: EPA/YOAN VALAT / POOL

„Когато преди малко повече от 120 години републиката реши да раздели църквата и държавата, тя създаде специфична френска форма на светски модел, която по никакъв начин не отрича религията“, отбеляза френският президент.

Папа Лъв XIV призова Франция да остане „неуморен защитник на мира“ в света, докато пълномащабната руска инвазия в Украйна навлиза в петата си година.

„На фона на слуховете за война и различните кризи, които разтърсват нашия свят, Франция е призвана да остане неуморен защитник на мира и многостранността, особено в рамките на нашата любима Европа“, заяви папата.

Това е първото официално посещение на глава на Римо-Католическата църква във Франция след визитата на папа Бенедикт XVI през септември 2008 г.

Снимка: EPA/TERESA SUAREZ / POOL MAXPPP OUT

„Ако искаме да избегнем загубата на човечността си сред един рай на машините, които нахлуват в ежедневието ни и го моделират, спешно се нуждаем от образование в областта на етичното разпознаване“, заяви Лъв XIV, след като президентът Еманюел Макрон го посрещна в Елисейския дворец.

Папата каза още, че справедливият секуларизъм не се състои в изключването на религията от публичното пространство, а напротив, „съумява да я използва като образователен ресурс“.

„Именно затова католическото училище напълно се вписва в образователната система на държава като Франция“, подчерта Лъв XIV, визирайки статута на частните католически училища в страната, редовно поставяни под съмнение, в които учат повече от 2 милиона ученици.

Принципът на секуларизма, разделящ държавните и светските дела от религиозните, често става предмет на дебати във Франция, особено що се отнася до образованието или носенето на забрадки. Седем месеца преди президентските избори в страната, папата подчерта, че диалогът между хората с различна културна и религиозна принадлежност трябва да настъпи възможно най-скоро.

Папа Лъв XIV: Рискуваме да свикнем с това алгоритмите да вземат решения вместо нас

Следобед папата ще посети централата на ЮНЕСКО и там отново ще произнесе слово.

В 16:00 ч. е предвидено Лъв XIV да се разходи с папамобила си в участъка от булевард „Монпарнас“ до площад „Сен Мишел“. След това той ще посети парижката катедрала „Нотр дам“, където ще бъде отслужена вечерна литургия. Папата ще има възможност и да се срещне с богомолци на площада пред катедралата.

В 18:30 ч. папа Лъв XIV ще участва в бдение на „Стад дьо Франс“ в парижкото предградие Сен Дени. По време на бдението той отново ще произнесе реч. По програма аудиторията му на тази проява ще е съставена от млади хора на възраст 17-35 години.

Президентът Макрон няма да присъства на нито една от службите на папата, главно за да не наруши строгото разделение между държавата и религията във Франция. Вместо това на литургията на "Шан-з-Елизе" ще присъстват съпругата му Брижит и министър-председателят Себастиен Льокорню. Очакват се и няколко кандидати за президентските избори през следващата година, сред които Марин льо Пен от националистическата десница, центристите Едуар Филип и Габриел Атал, както и консерваторът Брюно Ретайо.

Снимка: EPA/TERESA SUAREZ / POOL MAXPPP OUT

Имаше съобщения за напрежение между Макрон и екипа на Ватикана, изпратен да организира посещението, като се твърдеше, че президентът е останал разочарован от това, че посещението не е придобило по-церемониален характер. Представители на Елисейския дворец обаче отхвърлиха тези твърдения, като заявиха, че е обичайно на гостуващ държавен глава - какъвто е папата - да се предложи поредица от престижни събития, като например кавалерийски ескорт по Шан-з-Елизе. Те обаче добавиха, че никога не са очаквали папата действително да приеме предложението.

Папа Лъв XIV призова младите хора да бъдат внимателни със социалните мрежи и изкуствения интелект

В неделя 150 000 души са се записали да присъстват на литургията в пиренейското светилище Лурд. В понеделник папата ще бъде в Мец, североизточна Франция, където ще отдаде почит на Робер Шуман (1886–1963) - един от бащите-основатели на Европейския съюз и ревностен католик. Кандидат за беатификация е човек, спрямо когото Католическата църква е започнала официален процес по проучване на живота и делото му, за да бъде обявен за „блажен“. Беатификацията е предпоследната стъпка по пътя към канонизацията (обявяването за светец).