Коалиция от 80 държави призова днес по време на заседанието на Общото събрание на ООН за възстановяването на свободата на корабоплаване в Персийския залив и осъди атаките на Иран и йеменското бунтовническо движение на хусите, които възпрепятстват международния морски транспорт.

"Призоваваме за пълно и незабавно възстановяване на правата и принципите на свободното корабоплаване", заяви пред журналисти министърът на външните работи на Бахрейн Абдулатиф бен Рашид аз Заяни, като прочете обща декларация след края на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Към декларацията на министъра се включиха и негови колеги, сред които и Върховният представител на Европейския съюз по въпросите за външната политика и сигурността Кая Калас.

"Категорично осъждаме решението на хусите да възобновят конфликта в Йемен, както и техните удари срещу Саудитска Арабия и безразсъдните им атаки в Червено море", подчерта външният министър на Бахрейн, като допълни, че напредването на хусите към протока Баб ел Мандеб "само ще увеличи рисковете за международния морски транспорт".

Отложиха преговорите между Иран и държавите от Персийския залив относно Ормузкия проток

Днес Саудитска Арабия заяви, че е прехванала атака с ракети от Йемен, изстреляни от проиранската групировка на хусите на фона на засилването на военните действия между двете страни.

Конфликтът между Саудитска Арабия и хусите се засили този месец, когато бойците на бунтовническото движение превзеха йеменското крайбрежие на Червено море, като по този начин затвърдиха контрола си върху стратегическия проток, свързващ Европа с Азия чрез Суецкия канал. Протокът играе също толкова съществена роля за световната търговия, както и Ормузкият проток на другия край на Арабския полуостров, блокиран от Иран от началото на войната в Близкия изток.

Редактор: Цветина Петрова