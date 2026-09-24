Пожар избухна в станция за сателитни комуникации на Starlink в Централна Полша, съобщи министърът на цифровите въпроси Кшищоф Гавковски. Той определи инцидента като саботаж.

„Този акт е бил умишлено извършен с цел станцията да бъде изведена от строя и да се прекъсне достъпът до интернет за различни институции, включително украинската армия“, заяви Гавковски пред полска обществена телевизия. Той добави, че пожарът е избухнал късно снощи, но станцията продължава да работи.

„Много неща сочат, че сме изправени пред елемент от следващия етап на хибридната война“, каза още министърът. И допълни, че разследването на причините за пожара продължава, като „има много индикации, че инцидентът се вписва в новата руска доктрина за атаки“.

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Станцията, собственост на държавната телекомуникационна компания Exatel, се използва и за пренос на интернет трафик през Полша, включително към Украйна. Тя служи и на системи на SpaceX, които осигуряват свързаност чрез терминали Starlink.

Полша, която е член на НАТО и ЕС и се намира на източния фланг на Алианса, неведнъж е обвинявала Русия в саботаж след началото на пълномащабната ѝ инвазия в Украйна през 2022 г. Полша се превърна в основен център за транспортиране на западна военна и хуманитарна помощ към Киев.

По-рано този месец премиерът Доналд Туск предупреди, че плановете на Москва включват хибридни атаки с дронове и ракети срещу съюзниците на Киев.

Редактор: Цвета Лазаркова