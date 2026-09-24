Въпросът за произхода на средствата за частни полети на политически лидери продължава да бъде в центъра на общественото внимание. „Тук има политика, службите са парцелирани и не знам кой служи на държавата и фиска, защото според мен НАП се събужда много избирателно”, това коментира журналистът от „Клуб Z” Стефан Миланов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Неговият колега от вестник „24 часа” Кирил Борисов допълни, че в случая се наблюдава една арогантност, трупана с десетилетия, като припомни коментари на Пеевски, че ако може, би си купил и „летяща чиния”.

Повод за дискусията е проверката на Министерството на вътрешните работи за 36 полета на лидера на ДПС, за които има данни, че са на стойност близо 5 милиона евро. Според информация от Малта, разходите са били поети от фирма, свързана с консорциум за доставка на мантинели. Делян Пеевски излезе с официална позиция, в която отрече всякакви връзки с въпросните компании. „Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели, е лъжа”, се посочва в изявлението му. Той допълни, че пътуванията са платени с лични средства на неговото семейство и призова министър Иван Демерджиев да разследва със същия „пролетарски плам” и данните за корупция в „Прогресивна България”.

Пеевски отрече връзки с фирми за мантинели и поиска бърза проверка от НАП

Журналистът Стефан Миланов обърна внимание на начина, по който са се променяли имуществените декларации на народния представител през годините. „Имаше един период, до който той беше един депутат, за когото беше станало фолклор как притежава само един автомобил, а в следващия момент вече декларира едни милиони със законен произход от майка му. Този праг, когато той го прекрачи, го изпуснаха службите”, заяви Миланов.

Относно правната процедура, Кирил Борисов поясни, че за да стане тази проверка досъдебно производство, трябва да има акт на прокуратурата. По думите му управляващите едва ли очакват това да се случи сега и вероятно изчакват избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор, за да има някаква промяна в работата на обвинението. „Не съм убеден в резултатите, които ще се постигнат”, допълни още той.

Колкото до случая с българския посланик в ОАЕ Иван Йорданов, чийто баща се проверява за съдружие в компанията, плащала за полетите, Миланов коментира, че ако институциите бяха на мястото си, щеше да е много трудно за един депутат с официална заплата да лети с „частен Фалкон”. „Малко е старозаветно синовете да отговарят за греховете на бащите си, но при наличие на добра воля всичко може да бъде доказано”, коментира Стефан Миланов по повод призоваването на дипломата обратно в България.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка