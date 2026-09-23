Катастрофа между трамвай и лек автомобил затрудни движението в централната част на София. Инцидентът станал в района на площад „Журналист“.

В произшествието участвал трамвай по линия №8. Заради инцидента движението на мотрисите по трасето е блокирано, като зад катастрофиралия трамвай са се образували колони.

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По информация на БТА на място изчакват още четири трамвая. Няма информация за пострадали, както и за обстоятелствата, довели до сблъсъка.

Редактор: Цветина Петкова