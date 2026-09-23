Снимка: БГНЕС, архив
Заради инцидента движението на мотрисите по трасето на площад „Журналист“ е спряло
Катастрофа между трамвай и лек автомобил затрудни движението в централната част на София. Инцидентът станал в района на площад „Журналист“.
В произшествието участвал трамвай по линия №8. Заради инцидента движението на мотрисите по трасето е блокирано, като зад катастрофиралия трамвай са се образували колони.
Два трамвая се удариха в София
По информация на БТА на място изчакват още четири трамвая. Няма информация за пострадали, както и за обстоятелствата, довели до сблъсъка.Редактор: Цветина Петкова
Източник: Десислава Пеева, Екатерина Панова, БТА
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни