Снимка: Надежда Дойчева, група "Катастрофи в София" във Facebook
Няма пострадали при инцидента
Два трамвая се удариха в района на булевардите „Александър Стамболийски“ и „Константин Величков“ в София. Едната машина е излязла от релсите, пише БТА.
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Няма пострадали при инцидента, съобщават от СДВР. Движението на трамваите по линии 8 и 10 е спряно заради произшествието.
Снимка: БулфотоРедактор: Цвета Лазаркова
Източник: Николай Трифонов, БТА
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