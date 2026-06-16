България трябва да има много спокойна позиция, ние не трябва да се поддаваме на провокации, тъй като те са ежедневни. Това каза в „Интервюто на NOVA” бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев след палежа на колите на българското посолство в Скопие.

Той коментира, че освен този тежък дипломатически удар срещу България, само преди няколко дни е имало двама македонски журналисти, които са показали неприлични жестове към цялото ръководство на българската държава. „Това цялостно промиване на съзнанието на едно цяло население работи доста добре и затова озлоблението достига от политическите нива до най-обикновените граждани и то става все по-видимо и агресивно”, заяви той.

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По думите му България не трябва да отговаря на тази провокация по същия начин. „Нашата основна цел е да защитаваме постигнатото споразумение в Брюксел с останалите европейски партньори”, каза бившият зам.-министър на външните работи.

Той посочи още, че в крайна сметка българският парламент ще бъде този, който ще има последната дума за това дали Северна Македония заслужава да бъде член на ЕС или не.

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„Трябва да осъзнаем един факт - във всяко министерство в Северна Македония има между трима и четирима сръбски консултанти, които съветват министрите. Политиката на Северна Македония в момента е изцяло сърбизирана и не трябва да се учудваме от това, че Северна Македония има изказа, който и доста сръбски политици имат към страната ни”, каза още Керемедчиев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова