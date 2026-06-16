Като посегателство срещу България. Така президентът Илияна Йотова определи запалването на колите на българското посолство в Скопие.

В деня, в който ЕП дебатира по доклада за напредъка на РС Македония по пътя към ЕС , Йотова предупреди: „Следващите два дни ще бъдат изключително важни, тъй като освен дискусията, ще има и гласуване на резолюцията. Имам сигнал от евродепутати, че в последния момент в пленарната зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който се отнася директно към работата на Съвместната комисия, която работи от няколко години, според член 12 от Договора за добросъседство, и по този начин да обезсмислят нейната работа и заключения в бъдеще. Доколкото зная, в момента се провеждат консултации между отделните парламентарни групи. Надявам се да се прояви разум. Надявам се също, че колегите евродепутати ще успеят да кажат за вчерашния инцидент. Аз го приемам като посегателство срещу България”.

Запалиха коли на българското посолство в Скопие (ВИДЕО+СНИМКИ)

По отношение на очакваното подписване на споразумение между САЩ и Иран Йотова каза, че иска да е по-предпазлива в коментарите си, докато не стане ясен окончателният текст на споразумението. „След това ще има 60-дневен период на преговори, за да видим условията и какво точно ще бъде подписано. За мен е изключително важно час по-скоро Ормузкият проток да бъде отворен. Това няма да стане с магическа пръчка, защото там има достатъчно голямо натрупване, а най-вероятно ще трябва да има и почистване, тъй като в един период той беше миниран. Има заявки вече от няколко европейски държави да подпомогнат този процес. Но нека да видим наистина крайния резултат. Този конфликт и тази война всъщност влязоха в дома на всеки гражданин – не само в Европа, а по целия свят. И ние всички сме заинтересовани от това примирието да бъде трайно, с всички гаранции от двете страни”, коментира Йотова.

Редактор: Ина Григорова