Горски пожари, бушуващи в Европа, са убили стотици хора през последното десетилетие, а промяната на климата ще увеличи още повече броя на смъртните случаи през следващите години.

Горски пожар в Южна Испания уби най-малко 11 души в нощта срещу петък, което го прави един от най-смъртоносните в историята на страната. Високите температури обхванаха голяма част от страната.

Европа е най-бързо затоплящият се континент, като температурите се повишават два пъти по-бързо от средното за света от 80-те години на миналия век, сочат данните на Службата за изменение на климата „Коперник“ на Европейския съюз. В световен мащаб 2025 г. беше третата най-гореща година в историята - в цяла Европа последваха няколко интензивни горещи вълни.

Хиляди бяха принудени да напуснат домовете си заради горски пожари в Южна Европа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Учените предупреждават, че изменението на климата, причинено отчасти от изгарянето на горива като бензин, петрол и въглища, изостря честотата и интензивността на жегата и сухотата, което прави определени региони по-уязвими към горски пожари.

Ето някои от най-смъртоносните горски пожари в Европа през последното десетилетие:

♦ Гърция

• Най-смъртоносният горски пожар в Гърция беше през 2018 г., когато масивен пожар обхвана крайбрежния град Мати, източно от Атина. Пламъците закрещиха хората по домовете и пътищата, докато се опитваха да избягат. Повече от 100 души загинаха, някои се удавиха, опитвайки се да се спасят.

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• През 2023 г. над 20 души загинаха при горски пожари в Гърция, включително 18 мигранти, които бяха хванати в капан от пламъците на най-големия регистриран горски пожар в Европа, докато преминаваха през гора в североизточна Гърция.

♦ Турция

• Миналият юли 10 пожарникари и спасители загинаха, докато се опитваха да потушат горски пожар , бушуващ в гориста местност в провинция Ескишехир в северозападна Турция. Жертвите бяха горски работници и членове на спасителната организация AKUT. Министърът на горското стопанство Ибрахим Юмакли заяви тогава, че ветровете внезапно са променили посоката си, което е довело до изместване на пламъците и обграждане на горските работници.

Един от тях беше 28-годишен мъж, който се беше върнал на работа от медения си месец само два дни по-рано. А един доброволец от AKUT беше прекарал месец в спасяване на жертвите на катастрофално земетресение, което удари Южна Турция през февруари 2023 г.

♦ Португалия

Найсмъртоносният горски пожар в Португалия отне живота на 66 души през 2017 г. в Педрогао Гранде, на 200 километра североизточно от Лисабон. Повечето от жертвите загинаха на един от пътищата, докато се опитваха да избягат с коли.

Снимка: Getty Images

Другите горски пожари в края на сезона доведоха до още по-висок годишен брой на смъртните случаи, свързани с горски пожари в Португалия през 2017 г., достигайки над 120 души. Това е годината с най-много смъртни случаи, причинени от пламъци. Сред жертвите бяха едномесечно бебе и родителите на бебето.

Снимка: Getty Images

Португалското правителство предприе редица мерки за предотвратяване и овладяване на горски пожари.

♦ Кипър

В Кипър много служители посочват изменението на климата като причина за мащабите на скорошните горски пожари, които отнеха най-малко шест живота през последните пет години.

През юли 2021 г. овъглените останки на четирима египетски работници бяха открити край обхванато от пламъци планинско село. Този пожар беше наречен от служител на властите „най-разрушителния“, който източносредиземноморската островна държава някога е виждала.

Миналия юли спасителни екипи откриха телата на възрастна двойка в разрушена кола на банкета на планински път. Скоростта, с която горският пожар изгори около 50 квадратни мили залесени хълмове, накара президента Никос Христодулидес да отбележи, че „никога преди не е имало нещо подобно в Кипър“.

12 загинали при горски пожар в Южна Испания (ВИДЕО)

Много силни ветрове, високи температури и много сухи условия след три зими с минимални валежи създадоха перфектна буря в пика на горския пожар.

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През август миналата година, проучване на World Weather Attribution посочи, че изменението на климата, което е довело до огнени температури и намаляващи валежи, е направило масивните горски пожари в Турция, Гърция и Кипър много по-свирепи през лятото.

Редактор: Цветина Петрова