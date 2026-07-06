Хиляди хора бяха принудени да напуснат домовете си заради горски пожари в Южна Европа. Забранено е и присъствието на зрители по време на етап от „Тур дьо Франс“, застрашен от един от пожарите.

Стотици огнеборци се опитват да се справят със стихиите, унищожили над 20 000 хектара земя в Португалия, Испания, Франция, Гърция и други държави.

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Същевременно температурите отново се повишават. В Испания те вече достигат 43°C, а Европа все още усеща последиците от горещите вълни през май и юни, с които се свързват хиляди смъртни случаи. Учените са единодушни, че климатичните промени, причинени от изгарянето на изкопаеми горива от човека, увеличават риска и тежестта на горещите вълни и други екстремни метеорологични явления, предава БГНЕС.

Около 10 500 души бяха призовани да напуснат домовете си близо до Перпинян в Южна Франция, докато пожарникари се борят с пожар в Пиренеите, който е обхванал над 4600 хектара, съобщиха властите.

Перпинян, Видео: Ройтерс

„Огънят стигна на 300 метра от къщите. Бяхме изненадани колко бързо се разпространи, беше потресаващо, почти паника“, казва 53-годишният Патрис, жител на село Тревияк, пред АФП.

„Започнахме да виждаме дим около 22:30 ч., след това той се приближаваше все повече. Около 01:00 ч. човек от кметството почука на вратата ни, за да ни каже да напуснем“, разказва Шарлот Пиньол.

Властите съобщиха, че третият етап от „Тур дьо Франс“ през Пиренеите ще се проведе без хилядите зрители, които обичайно се събират край маршрута. Етапът с дължина 196 км преминава от Испания във Франция. По трасето обаче ще бъдат допуснати само колоездачите и автомобилите на отборите.

Регионалният префект Пиер Реньо дьо ла Мот заяви пред журналисти: „Съжалявам, че трябва да го кажа, но поне във Франция това ще бъде етап от „Тур дьо Франс“ без зрители".

Триста френски пожарникари се борят да овладеят друг пожар в планински район в югоизточния департамент Дром.

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В Гърция пламъци от горски пожар обхванаха две фабрики в Солун, в северната част на страната. Властите разпоредиха евакуация на района и предупредиха жителите да държат прозорците си затворени.

Снимка: БГНЕС

Пожар, който застраши туристическите плажове на Коста Брава в Североизточна Испания, изгори над 2200 хектара за два дни и все още не беше напълно овладян.

Повишаващите се температури в Испания засилиха опасенията от нови пожари. В неделя термометрите достигнаха 43°C в Андалусия и Естремадура.

В Португалия службите за спешна помощ съобщиха, че са овладели пожар, унищожил около 13 000 хектара гори и храсти в северен район. Въпреки това в четири португалски региона остана в сила предупреждение за горещини.

Возела, Португалия, снимка: БГНЕС

Големи пожари унищожиха стотици хектари гори, лозя и храсталаци и на хърватския остров Хвар, както и край Тале в Албания, съобщиха властите.

Европа регистрира рекордни температури по време на тежката гореща вълна през юни, която би била „практически невъзможна“ без климатичните промени, заявиха учени от групата World Weather Attribution.

След двуседмичния скок на температурите Франция съобщи за над 2000 допълнителни смъртни случая само за една седмица, а Испания и Белгия отчетоха по над 1000.

Региони в Португалия, Испания и Франция засилиха предупрежденията за горещини за следващите дни. Синоптиците посочват, че новото покачване на температурите може да продължи до уикенда.

„Климатичните промени вече са тук, ние живеем с последиците от тях, а е едва началото на юли“, заяви полковник Ерик Белджойно от френската противопожарна служба, призовавайки хората в района на пожара в Пиренеите да бъдат внимателни и да не предизвикват нови огнища.

„Сезонът ще бъде дълъг за пожарникарите. Трябва да ни помогнете“, призова той.

Редактор: Ина Григорова