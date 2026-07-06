Горски пожари бушуват в почивни дестинации в цяла Европа, като стотици пожарникари се борят с пламъците в Португалия, Гърция и Испания. Международни подкрепления бяха изпратени в Португалия, където мащабен пожар гори от над три дни.

В района на Возела в централна Португалия над 1200 пожарникари и 15 самолета се борят с пожар, започнал в четвъртък, който вече е опустошил площ от 12 000 хектара, сочат данни от сателитната картографска агенция на Европейския съюз "Коперник". Генерална дирекция "Европейска гражданска защита и операции за хуманитарна помощ" потвърди, че Испания е изпратила 120 пожарникари и 45 превозни средства в Португалия в петък, заедно с три противопожарни самолета от Италия и Испания. До неделя следобед пожарът показвал признаци на затихване, без активни фронтове, макар горещи точки да продължавали да съществуват.

Огромен пожар край Солун: Евакуираха три предградия и дом за хора с увреждания

Междувременно властите призоваха жителите в части от Солун, втория по големина град в Гърция, да останат по домовете си заради токсичен дим от рециклиращо предприятие, обхванато от пламъците. На друго място в страната, западно от Атина, в неделя следобед избухна голям горски пожар в района на Мандра, срещу който бяха мобилизирани 210 пожарникари, доброволци, специализирани екипи и 29 самолета.

В Испания горски пожар, избухнал в петък в североизточния регион Жирона, е опустошил близо 2200 хектара, съобщава агенция ЕФЕ. Периметърът на пожара достига 40 километра, а овладяването му може да не приключи до неделя, по думите на ръководителя на операциите на Каталонската противопожарна служба Едуард Мартинес.

Отделен пожар в рециклиращо предприятие близо до предградието Ораиокастро на Солун избухна в събота вечерта, предизвиквайки евакуационни сигнали за три предградия и заведение за 157 души с увреждания. Около 160 пожарникари се бориха с пламъците през нощта, подпомогнати от силни ветрове, докато самолетите за водно бомбардиране успяха да излетят призори. Кметът на Ораиокастро Панделис Цакирис заяви пред държавната телевизия ЕРТ, че няколко бизнеса и жилища са пострадали, а пълна оценка на щетите предстои.

76-годишен мъж беше арестуван по подозрение, че по непредпазливост е предизвикал пожара, след като искри от превозното му средство запалили растителност край пътя. Инцидентът настъпи дни след като друг горски пожар в близък район отне живота на 12-годишно момче и баща му.

Говорителят на противопожарната служба, бригаден генерал Йоанис Артопиос, заяви пред ЕРТ, че около 85% от горските пожари в Гърция се дължат на човешка небрежност - от земеделска техника, изхвърлени цигари и барбекюта на открито, като посочи, че повечето биха могли да бъдат избегнати.

Гърция традиционно страда от чести горски пожари през летните месеци - през 2018 г. пожар източно от Атина отне живота на над 100 души, а пожар през 2023 г. в североизточната част на страната беше най-големият, регистриран в ЕС. Страната вече използва система от четири сателита, изстреляни в орбита през май, за наблюдение на пожарите. Макар да е пощадена от жегите, засегнали Западна Европа през последните седмици, Гърция е регистрирала десетки пожари както на континента, така и на островите си през това лято.

Редактор: Цветина Петрова