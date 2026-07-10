12 души са загинали при горски пожар в провинцията Алмерия в Южна Испания. 150 пожарникари се борят да потушат огъня, съобщи в петък сутринта Агенцията за извънредни ситуации на Андалусия. Някои от жертвите са намерени в автомобили.

Пожарът избухнал вчера следобед в община Галардос. През последните месеци Испания се сблъска с поредица от горски пожари.

Франция и Испания се борят с огромни пожари

По-рано тази седмица неконтролируем горски пожар в Южна Франция принуди евакуацията на над 10 хиляди души от десетки малки градове и села в близост до испанската граница.

Ранните летни горещи вълни в Западна Европа през май и юни изсушиха обширни територии, което ги прави особено уязвими към горски пожари тази година.

Редактор: Цветина Петкова