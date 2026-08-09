Нивото на водата в хърватския участък на река Дунав е близко до историческия си минимум, съобщава агенция ХИНА, позовавайки се на данни на Хърватската метеорологична и хидроложка служба (ДХМЗ) от днес.

Подобна е ситуацията и в района на река Драва. Нивото на река Орлява е спаднало до ниво от едва три сантиметра. От метеорологичната служба съобщават, че не се очакват валежи, които да променят ситуацията.

Нивото на река Дунав продължава да спада, достигна 109 см под условната нула

Данните показват, че нивата на реките Дунав, Мура, Сава, Купа и Драва остават необичайно ниски за периода. Към 7 ч. тази сутрин нивото на Дунав в района на Батина е било минус 138 см. Измерване от 3 август показва още по-ниско ниво в същия участък – минус 142 сантиметра.

Засега няма признаци за повишаване на нивата на река Дунав, заяви Зоран Джуркович, генерален директор на държавната компания „Хърватски води“. През по-голямата част от годината нивото на река Дунав при Батина е било под прага на хидроложката суша, е посочил още Джуркович.

Редактор: Цвета Лазаркова