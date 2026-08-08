Изявлението на министър-председателя Румен Радев, че тази сутрин дрон е нахлул в българското въздушно пространство и е бил взривен в българска територия на сто метра от границата с Румъния, предизвика политически реакции и коментари в социалните мрежи.

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ заяви, че е критично важно разследването да установи произхода на дрона.

„Все още не се знае произходът на дрона. Критично важно е разследването да го установи максимално бързо. Но мястото и моментът трудно могат да бъдат разглеждани извън по-голямата картина. Кардам е една от ключовите точки на Вертикалния газов коридор - стратегическият проект на България, Гърция, Румъния и останалите партньори, който трябва да пренася все повече неруски газ от юг на север (вкл. към Украйна) и да укрепи енергийната независимост на региона“, пише Мирчев.

Според него предупрежденията вече са налице. „Само преди дни The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на нови оценки на американското разузнаване, че Владимир Путин може да опита да тества решимостта на НАТО чрез ограничени действия срещу държава от Алианса – от кибератака до други форми на ограничена агресия. (...)

Затова днешният инцидент край Кардам трябва да бъде разследван като потенциален инцидент срещу критична инфраструктура на държава от НАТО. Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване: сплашване, проверка на реакциите ни и опит да се покаже, че европейската критична инфраструктура може да бъде достигната“, пише още депутатът.

Дрон е нахлул в българското въздушно пространство

Радослав Рибарски от „Продължаваме Промяната“ коментира, че „основният въпрос, който спешно трябва да получи отговор е случайност ли е това, или опит за удар по критична инфраструктура?“

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов написа, че за партията му случилото се „не е изненадващо“. „Въпрос на време беше да се случи, предвид агресивната политика, която вече поредица български правителства водят, вкарвайки държавата ни на практика в две прокси-войни - срещу Русия и срещу Иран“, заявява Костадинов.

ГЕРБ написаха на официалната си страница във Facebook, че „сигурността на България не е тема за партийна пропаганда“.

„Инцидентът с дрона, навлязъл в българското въздушно пространство и взривил се край село Кардам, обаче изисква бързо и пълно изясняване на всички обстоятелства. Българските граждани трябва да получат ясен отговор какъв е дронът, откъде е дошъл, какъв маршрут е следвал и дали става дума за случаен инцидент или за съзнателно действие срещу територията на държава – член на НАТО. Особено важно е да знаем дали съществува риск от повторение и какви конкретни мерки са предприети, така че България да може своевременно да открива, проследява и неутрализира подобни заплахи“, пише още в изявлението на партията.

Христо Гаджев от ГЕРБ коментира, че очаква „да видим как правителството на Румен Радев ще защити националния ни интерес“.

„Ако дронът е украински подозирам, че до довечера това ще е по всички медии. Но ако се окаже руски (което е доста по-вероятно) да не стане така, че правителството да почне да оправдава и омаловажава инцидента. Румъния вече реагира много по-твърдо след поредица от руски дронове в нейното въздушно пространство — включително с експулсиране на руски дипломат. Надявам се нашето да не влезне в извинителен режим към Русия, както направи с Иран. Ако е руски това ще е поредна ескалация и провокация от страна на Руската федерация към НАТО и в частност България“, пише още Гаджев във Facebook.

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Редактор: Цвета Лазаркова