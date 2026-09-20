Северна Корея извърши две изстрелвания от източното си крайбрежие в рамките на няколко часа, съобщиха южнокорейските въоръжени сили, цитирани от Франс прес и агенция „Йонхап“.

Първоначално Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея съобщи за неидентифициран снаряд, насочен към Източно море, известно още като Японско.

След това японските власти също потвърдиха изстрелването, като канцеларията на премиера посочи, че става дума за „една или повече балистични ракети“. По-късно Министерството на отбраната в Токио съобщи, че снарядът вече е паднал.

Северна Корея е изстреляла ракета към Японско море

Няколко часа след първото изстрелване южнокорейските военни регистрираха и втори неидентифициран снаряд, отново насочен към Японско море.

Новите действия на Пхенян идват ден след като Северна Корея отхвърли резолюция на Международната агенция за атомна енергия, осъждаща развитието на ядрената ѝ програма. Властите в страната заявиха, че документът „по никакъв начин не променя позицията“ им. Северна Корея извърши първия си ядрен опит през 2006 г. и оттогава разработва различни видове балистични ракети. От 2023 г. статутът ѝ на ядрена сила е записан и в конституцията на страната.

Редактор: Цветина Петкова