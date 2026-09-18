В северозападната част на Африка Мароко съчетава хилядолетна история и богато културно наследство, формирано от влиянието на берберската, арабската и европейската цивилизация. В сърцето на Маракеш прекрачваме прага на един различен свят - стария град, познат като Медина.

През деня пазарът е изпълнен с живот. По сергиите има пресни плодове, от които местните приготвят фрешове, а сред тълпата се срещат укротители на змии и дресьори на маймуни. Има феерия от цветове. А вечер това място се превръща в огромен открит ресторант.

Непознатите земи: Сахара, камилски керван и дом върху скали

Разходката продължава сред стотиците сергии в Медината, където традициите са част от ежедневието. Сред тях е и джелабата - дългата и свободна дреха с характерна качулка, която местните носят от векове. А ароматите на пазара се усещат още преди да стигнем до подправките.

„Това е шафран от Мароко. Слага се на всички наши ястия с месо“, разказват местните.

А ако има нещо, с което най-силно можем да запомним Маракеш, това са цветовете – червеното на града, златистото на подправките, пъстрите тъкани, керамиката и оживените пазари.

Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.