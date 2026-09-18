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Бизнесът с камилско мляко е много успешен
В пустинята Гоби в Северен Китай семейство животновъди превърна губеща ферма за камили в успешен бизнес с камилско мляко. Когато започнали през 2020 г., съпрузите имали само 20 женски камили. Днес стадото им наброява над 670.
Снимка: Стопкадър
В началото фермата натрупала загуби заради скъпо оборудване и трудности при доенето. Решението се оказало необичайно – стопаните трябвало първо да спечелят доверието на животните.
Как един пастир превърна части от пустинята Тангер в зелена земя (ВИДЕО)
Снимка: Стопкадър
С помощта на по-опитни пастири, те усъвършенствали грижите и производството. Миналата година продажбите на мляко били за над 6 милиона юана, а през 2026-а се очакват още по-високи приходи.Редактор: Цветина Петрова
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