Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Цената на сорт Брент се е повишила с около 1,5%
Подкрепяните от Иран хути в Йемен започнаха нова вълна от атаки срещу Саудитска Арабия, като същевременно се укрепиха на позиции по крайбрежието на Червено море.
Вчера хутите заявиха, че са изстреляли десетки ракети и дронове срещу военна авиационна база в южната част на Саудитска Арабия.
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Настъплението на хутите през последните дни оказа допълнителен натиск върху износа на петрол от Саудитска Арабия. Цената на суровия петрол сорт Брент се е повишила с около 1,5% в днешната търговия и се продава за малко над 107 долара за барел.
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