Подкрепяните от Иран хути в Йемен започнаха нова вълна от атаки срещу Саудитска Арабия, като същевременно се укрепиха на позиции по крайбрежието на Червено море.

Вчера хутите заявиха, че са изстреляли десетки ракети и дронове срещу военна авиационна база в южната част на Саудитска Арабия.

Нова ескалация между хутите и Саудитска Арабия: Бунтовниците удариха позиции на правителствените сили в Йемен



Настъплението на хутите през последните дни оказа допълнителен натиск върху износа на петрол от Саудитска Арабия. Цената на суровия петрол сорт Брент се е повишила с около 1,5% в днешната търговия и се продава за малко над 107 долара за барел.

Редактор: Цветина Петкова