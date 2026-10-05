Испанската полиция, с помощта на военните, приключи разчистването на лагер за мигранти в испанския ексклав Сеута в Северна Африка. Операцията се провежда малко повече от седмица преди планираното посещение на крал Фелипе VI и съпругата му, кралица Летисия, в Сеута.

Близо 3000 мигранти, които от края на юли са живели в импровизирани подслони на плажа „Ел Трамполин“, са били изведени от района, съобщи местният вестник „Ел Фаро“.

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Мигрантите са били транспортирани с автобуси до граничния пункт Тарахал. Там те са получили възможност или доброволно да се върнат в Мароко, или да се регистрират и да бъдат настанени в палатков лагер, съобщи испанската обществена телевизия RTVE.

Решението обаче поставя част от мигрантите пред труден избор. Много от тях се колебаят дали да се регистрират и да бъдат настанени в приемните лагери заради опасения, че това може да улесни последващото им депортиране в Мароко, което испанските власти смятат за безопасна страна на произход.

Мигрантите се притесняват и от събирането на биометричните им данни. Според тях това може да улесни идентифицирането им, ако по-късно достигнат континенталната част на Испания или друга държава от Европейския съюз. Данните могат да бъдат използвани и при процедура за връщането им в държавата, в която са били регистрирани за първи път, или в родната им страна.

Миграционният натиск върху Сеута се засили през лятото. На 30 и 31 юли испанското правителство съобщи, че до 80 000 мигранти са пристигнали в ексклава от Мароко.

Повечето впоследствие са се върнали, но хиляди са останали в Сеута. Част от тях са прекарали месеци в импровизирани бараки и подслони на плажа. Операцията по разчистването започна с доброволното напускане на 600 мароканци в първия ден

На втория ден ситуацията се усложнила. Голяма част от близо 3500-те мигранти, които в продължение на месеци са живели в импровизирани постройки край плажа, са избягали в близките гори, за да избегнат извеждането и регистрацията.

Мярката идва дни преди посещението на испанския крал Фелипе VI и кралица Летисия в Сеута. Двамата се очаква да посетят ексклава в Северна Африка повече от седмица след началото на операцията по разчистването на лагера.

Редактор: Георги Иванов