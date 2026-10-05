Снимка: БГНЕС
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Те ще се проведат на 29 ноември
Испанският премиер Педро Санчес свиква предсрочни парламентарни избори за 29 ноември, в опит да укрепи мандата си и да се справи с разразилата се политическа криза. Той обяви това в извънредно обръщение в днес в 9:00 часа местно време.
До решението за предсрочен вот се стигна, след като кабинетът на Санчев внесе в парламента проект за закон, в опит да промени ситуацията с наемите и цените на апартаментите. Опозицията обаче се обедини и законопроектът не беше приет.
Масови протести в Испания заради високите наеми и недостиг на жилища
Вниманието към проблемите на жилищната политика беше привлечено след изгонването в края на септември на 87-годишна испанка от дома й, където е живяла 71 години. Последва вълна от масови протести срещу жилищната криза из цялата страна.
Видео: "Ройтерс"
„За да направим повече, трябва да разширим подкрепата на хората“, посочи Санчес в телевизионното си обръщение към нацията. И добави, че целта е „да си осигурим много по-широко прогресивно мнозинство в парламента“.
Премиерът многократно е заявявал, че изборите ще се проведат през 2027 г. и възнамерява да довърши пълния си четиригодишен конституционен мандат.Редактор: Никола Тунев
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